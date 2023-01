Pellegatti: «Scambio Kessié-Brozovic per l’Inter plausibile. Non gradito…»

Carlo Pellegatti ha parlato del mercato dell’Inter e delle possibilità che si concretizzi lo scambio con il Barcellona tra due centrocampisti: Franck Kessié e Marcelo Brozovic. Il giornalista ha detto questo su TMW Radio.

POSSIBILE – Lo scambio tra Inter e Barcellona per Franck Kessié e Marcelo Brozovic non è da escludere affatto. Carlo Pellegatti ha commentato così la possibile trattativa sulle frequenze di TMW Radio: «Scambio Kessié-Brozovic plausibile, non sicuro. Lo dico io, arriva dall’Inter. Sembra totalmente priva di fondamento Depay con Correa. Il Barcellona non si è ancora mosso ufficialmente con i nerazzurri ma se la proponessero l’Inter la prenderebbe in considerazione. La dirigenza non ha gradito in maniera totale un giocatore con qualche problema prima del Mondiale, protagonista del Mondiale e adesso ancora con qualche problema. L’ambiente di ogni squadra non accetta queste cose».