Pellegatti: «Puntare su Dybala adesso che la situazione con Inter è ferma»

Pellegatti, giornalista e noto tifoso del Milan, in un video pubblicato sul suo canale YouTube ‘consiglia’ ai rossoneri di puntare su Paulo Dybala, ora che la trattativa con l’Inter è in stand-by.

IL CONSIGLIO – Carlo Pellegatti parla della trattativa tra Paulo Dybala e l’Inter, e consiglia al Milan di puntare forte sull’argentino: «Visto che in questo momento la situazione con l’Inter è un po’ ferma, secondo quanto si legge sui giornali. In questo momento andare su Dybala non dico che equivale a vincere un altro scudetto, ma sarebbe straordinario e lo paragonerei all’acquisto di Roberto Donadoni. Pensiamo se Cardinale come biglietto da visita si presenta con l’argentino».