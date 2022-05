Pellegatti: «Milan vinto senza favori arbitrali ma Inter in lotta fino all’ultimo»

Milan e Inter hanno terminato questa corsa appassionante per la lotta Scudetto. Rossoneri che si portano a casa il loro 19esimo tricolore. Le parole di Pellegatti sulla stagione a Tutti Convocati

MERITO − Un Carlo Pellegatti entusiasta della vittoria dello Scudetto del suo Milan: «A livello arbitrale non ci sono stati favori nei confronti del Milan. A livello di gioco, il Milan le ha meritate a parte quanto detto da Italiano e Gasperini contro Fiorentina e Atalanta. Quelle che ha perso, le ha perse meritatamente. E’ uno Scudetto che mette d’accordo tutti. L’Inter ha lottato fino all’ultimo così come il Milan. Entrambe hanno duellato e per vincere dovevano dare il massimo».