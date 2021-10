Pellegatti: «Mai cambierei centrocampo e difesa Milan con giocatori Inter»

Carlo Pellegatti, intervenuto in collegamento su TMW Radio, non ha dubbi sui giocatori del Milan. Il tifoso e giornalista rossonero non cambierebbe la difesa e il centrocampo di Pioli con quelli dell’Inter

NESSUN DUBBIO − Pellegatti si fida delle potenzialità del suo Milan: «Io non cambierei, in questo momento, il centrocampo Sandro Tonali, Franck Kessiè, Ismael Bennacer con il centrocampo della Juventus o con quello dell’Inter. Chiaro che uno può preferire Marcelo Brozovic, Arturo Vidal, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella ma io no. Tomori è il migliore difensore centrale giovane che ci sia. Forse la davanti che è un po’ sottovalutato Olivier Giroud e Ibrahimovic che ha una certa d’età ma devono rientrare anche Ante Rebic e Brahim Diaz. Io non cambio mai ad occhi chiusi Edin Dzeko con Giroud. Mi tengo i miei. Prenderei Lautaro Martinez ma tra Skriniar e de Vrij e Kjaer e Tomori, io mi tengo i miei».