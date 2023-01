Pellegatti: «Kessié all’Inter? Preparato da qualche mese! Saputa una cosa»

Pellegatti crede alle voci su Kessié all’Inter in uno scambio con Brozovic. In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista e tifoso del Milan dice di saperlo da tempo. Poi ricorda anche gli ingaggi sfumati di Bremer e Dybala in nerazzurro della scorsa estate.

DI RITORNO – Carlo Pellegatti ritiene che le voci di scambio con Franck Kessié all’Inter abbiano un fondamento: «Sono abbastanza preparato da qualche mese. Qualcuno al Milan mi ha detto che Kessié ha scelto la squadra più adatta alle sue caratteristiche, il Barcellona. Non mi sorprenderebbe, mi hanno detto, di vederlo l’anno prossimo all’Inter o alla Juventus. Sono preparato a rivedere Kessié in Italia nella prossima stagione».

MERCATO PRECEDENTE – Oltre alla questione dello scambio Brozovic-Kessié (vedi articolo), Pellegatti valuta anche altre operazioni del recente passato: «Si leggeva sino a fine luglio Gleison Bremer e Paulo Dybala all’Inter, non a tutte le squadre. I tifosi del Milan dicevano “L’Inter prende Dybala e Bremer, noi nessuno”: i titoli erano tutti per loro. Da Londra il Milan aveva contattato l’entourage di Dybala a fine giugno, mi avevano detto che avrebbero aspettato il 15 luglio per capire la situazione con l’Inter. Poi la situazione si è modificata, perché è arrivata la Roma che lo ha preso».