Pellegatti: «Juventus-Inter? Seguo rivali dietro al Milan! Col pareggio…»

Carlo Pellegatti ha parlato a proposito della lotta scudetto in Serie A. Ecco le parole del giornalista sulle frequenze di TMW Radio

MOMENTO – Queste le parole di Carlo Pellegatti in vista del Derby fra Inter e Milan: «Theo Hernandez? Ha dimostrato di essere un terzino invidiato da tutte le squadre europee. Giroud? Non ha mai segnato così tanto, negli ultimi tre anni era il giocatore che subentrava. Il Milan ha avuto queste intuizioni, leggo di Juventus ed Inter che devono vincere per accorciare sul Napoli. Ma fra le squadre, in mezzo, ci sono i rossoneri di Pioli. Juventus-Inter? Una partita che seguiamo molto, sono le rivali che sono dietro di noi. Con il Milan che batte lo Spezia e le altre pareggiano, ne distacchiamo tre o quattro e vediamo cosa succede davanti».