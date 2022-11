Pellegatti: «Inzaghi fuori da lotta scudetto! Napoli e Milan si impiantano»

Inzaghi è riuscito a riprendere l’Inter dopo un inizio molto complicato con quattro sconfitte nelle prime otto giornate di campionato (vedi focus). Pellegatti, intervenuto nel corso di Maracanà su TMW Radio, dà il suo voto al tecnico nerazzurro dopo la prima parte di stagione tagliandolo fuori dalla lotta scudetto

TAGLIATO FUORI – Simone Inzaghi ha fatto molto bene in Champions League mentre in campionato sta faticando più del dovuto. Secondo Carlo Pellegatti, l’Inter non ha alcuna chance di rientrare nella lotta scudetto: «I miei voti? Inzaghi 7 per aver passato il girone, 5 perché è uscito subito dalla lotta scudetto. Inutile adesso pensare che torni, Napoli e Milan devono impiantarsi. Darei un 6,5 alla fine perché è stato bravo a riprendere la squadra e tornare a lottare, cosa che dopo la sconfitta con la Roma non pensavo».