Pellegatti: «Inzaghi, una decisione mi ha ricordato una mossa di Mourinho»

Nell’analizzare i cambi che hanno portato l’Inter di Simone Inzaghi a vincere la gara contro il Lecce, il giornalista (di fede rossonera) Carlo Pellegatti ha fatto il paragone con una mossa di Mourinho ai tempi in nerazzurro. Di seguito le sue parole a Pressing, su Italia Uno.

PARALLELO – Inzaghi come Mourinho. Questo, in sintesi, il pensiero di Carlo Pellegatti sui cambi del tecnico nerazzurro a Lecce. Questa l’analisi, con un parallelo, del noto giornalista di fede milanista: «Ricordo un Inter-Siena, con i nerazzurri sotto 3-2. Mourinho mise tutti gli attaccanti perché la voleva vincere. E lo fece. Inzaghi ha fatto lo stesso, ha messo tutti, quindi non è che giudicherei la sua decisione una genialità».