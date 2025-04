Pellegatti piccato: «Inter-PSG in finale? Non facciamo queste domande»

Pellegatti risponde in maniera piccata alla domanda su una ipotetica finale tra Inter e PSG in Champions League. Il giornalista di fede rossonera rosica un po’.

DISTACCATO – La vittoria dell’Inter contro il Bayern Monaco e lo straordinario cammino della Beneamata in Champions League non può far felici ovviamente i tifosi del Milan. Tra questi c’è il collega Carlo Pellegatti. Il giornalista, apparso in collegamento su Radio 24, durante la trasmissione “Tutti Convocati“, si è espresso in questa maniera sul successo nerazzurri a Monaco di Baviera: «Indubbiamente l’Inter ha giocato una partita molto solida nel primo tempo e nel secondo tempo ha sofferto un po’, ma non puoi andare a Monaco senza soffrire un po’. Poi ha trovato questo colpo». Poi dallo studio fanno una domanda provocatoria allo stesso Pellagatti e lui risponde così: «Inter-PSG, chi tiferai? Non facciamo queste domande. La rivalità supera tutto. Non credo che ci siano stati interisti con la bandiera dopo la vittoria con lo Steaua, la vittoria con il Benfica. Non le elenco tutte». A proposito della rivalità tra Inter e Milan, giorno 23 aprile ci sarà l’ultimo atto di questa sfida infinita tra le due squadre milanesi. Ci sarà il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, dove si ripartirà dall’1-1 dell’andata.