Pellegatti: «Inter padrona del suo destino, ma porta sfortuna! Milan, una paura»

Pellegatti si affida alla scaramanzia per provare a ‘fermare’ l’Inter, ora a due punti dal Milan capolista dopo avergliene presi quattro in due giornate. Il giornalista si è espresso con un po’ di preoccupazione in collegamento con Tiki Taka su Italia 1.

LA PREOCCUPAZIONE – Carlo Pellegatti, dopo Torino-Milan 0-0, comincia a vedere il rischio di un sorpasso: «Siamo sempre in testa. L’Inter, lo dicono tutti e porta una sfortuna tremenda, è padrona del proprio destino. Adesso bisogna vedere: per il Milan c’è il Genoa, ma la mia paura è che tiriamo poco in porta. Anzi: la parata più importante a Torino l’ha fatta Mike Maignan».