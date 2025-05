Pellegatti: «Inter, no Allegri». Poi gufa: «O 3-0 Psg oppure 2-1 Inter!»

Pellegatti parla delle panchine di Serie A, tra cui l’eventuale interesse di Allegri in caso di addio di Inzaghi. E alla fine pronostica la finale di Champions League.

L’EVENTUALE DOPO SIMONE INZAGHI – Ospite negli studi di Radio 24, Carlo Pellegatti ha parlato del valzer delle panchine, che potrebbe riguardare anche quella dell’Inter. Secondo il giornalista e tifoso del Milan, in in merito alla panchina nerazzurra, trapela questo: «Marotta fa trapelare Massimiliano Allegri no, secondo me farà un tentativo ancora su Cesc Fabregas e lascio la figura di Roberto De Zerbi ancora e poi ovviamente un mister X probabile. Simone Inzaghi lo vorrei io al Milan, vai là prendi 30 milioni l’anno e poi ritorni perché ti vogliono tutti».

GUFA, ROSICA E PRONOSTICA – Poi ovviamente non può mancare la domanda sulla finale di Champions League dell’Inter col Psg, la seconda negli ultimi tre anni. Secondo Pellegatti la partita o finisce con un dominio parigino o vince l’Inter dopo una lunga battaglia: «Quando io giuro, giuro sul mio cavallo che non vince. Dovevo andare in un posto, poi non mi hanno più chiamato, ma non escludo che sia sul divano a vederla con mia moglie. Le mie 7 coppe dei campioni spero non li raggiunga nessuna squadra. Per me finisce 3-0 per il Psg o 2-1 per l’Inter».