Pellegatti: “Inter-Milan, tutti parlano di Conte ma onore a Pioli! Eriksen…”

Pellegatti è stato ospite di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. Il giornalista e tifoso del Milan ha spezzato una lancia a favore di Pioli nonostante il derby perso in rimonta contro l’Inter ed espresso un’opinione su Eriksen in vista della prossima sfida dei nerazzurri contro la Lazio

OPINIONI – L’intervento di Carlo Pellegatti: «Adesso noi siamo brutti, cattivi e neri però qualche onore a Stefano Pioli… Tutti Antonio Conte, Conte, Conte ma nel primo tempo Conte non si è visto. Secondo me contro la Lazio, una delle partite decisive per lo Scudetto, che il tecnico nerazzurro inserisca Christian Eriksen dal primo minuto lo voglio vedere».