Pellegatti: «Inter, c’è Ranocchia. Romagnoli? Non vedo difensori migliori»

Carlo Pellegatti, in collegamento su TMW Radio, ritiene Romagnoli un difensore di ottimo affidamento nonostante gli errori in Milan-Sassuolo. Il giornalista tira in ballo Ranocchia dell’Inter

DIFENSORI − Pellegatti difende Romagnoli e tira in ballo Ranocchia: «È entrato Andrea Ranocchia all’Inter, al Milan è entrato Alessio Romagnoli bene. Se tu mi dici vendiamo Romagnoli e me ne prendi un altro, chi andiamo a prendere Kabak 25 milioni che gioca al Norwich ultimo in classifica nel campionato inglese? E’ così facile trovare un giocatore al posto di Romagnoli, col piede sinistro che ti chiedono 20 o 25? A queste cifre, tengo Romagnoli. Lui ha commesso degli errori, ma li commettono tutti. Oggi, ti do 100 miliardi chi vai a comprare oltre a van Dijk? In Italia, non penso che ci siano tanti giocatori in Italia migliori di Romagnoli».