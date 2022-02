Pellegatti: «Gol Giroud? Handanovic incerto, gran finta. Lui è questo»

Il secondo gol di Giroud è arrivato anche grazie a un gentile omaggio della coppia de Vrij-Handanovic. Pellegatti, in collegamento con 90° minuto del sabato su Rai Sport +, sottolinea più che altro l’errore del portiere ma ci tiene a evidenziare la presenza del Milan a -1 dall’Inter.

GOL DECISIVO – Carlo Pellegatti parla di chi ha deciso il derby: «Olivier Giroud è questo qua. Da lui non bisogna pretendere il lancio lungo, quello è il gioco di Zlatan Ibrahimovic: Giroud è un uomo d’area. Vero dell’incertezza di Samir Handanovic, ma fa una gran finta. Il Milan doveva cancellare lo Spezia e c’era solo un modo: battere l’Inter. C’è riuscito, adesso il campionato si è riaperto ma con gli impegni dell’Inter deve guardare come evolve la situazione. Milan sottovalutato? Mi dispiace sì, perché nel 2020 ha vinto lo scudetto dell’estate: dopo lo stop forzato è stata la squadra che ha portato a casa più punti. L’anno scorso è stato primo per ventidue giornate, poi ha avuto un calo e l’Inter ha salutato ma è arrivato secondo. Quest’anno dieci vittorie consecutive eppure si parla sempre di miracolo Milan, che ha meno giocatori degli altri. La domanda è: che cosa deve fare il Milan per non parlare ancora di miracoli? Dall’estate del 2020 è sempre stato lì in alto».