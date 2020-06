Pellegatti: “Gazidis-Milan? Marotta ha scelto Conte, Ausilio non si offende”

Pellegatti ha parlato dell’elaborazione delle decisioni in casa Milan. I rossoneri sono criticati per il potere dato a Gazidis rispetto a Maldini nella scelta dell’allenatore. Il noto giornalista, ospite di “Top Calcio 24”, cita Marotta e Ausilio per sostenere la sua tesi

DA UNA SPONDA ALL’ALTRA DI MILANO – Carlo Pellegatti e l’esempio nerazzurro: «Gazidis deciderà l’allenatore del Milan? Marotta che ruolo ha nell’Inter: Amministratore Delegato. Ed è lui che ha deciso di prendere Conte… Ausilio mica si è offeso! Al Milan si va a prendere la virgola della virgola. Cosa avrebbe dovuto dire Scaroni? Adriano Galliani non sceglieva gli allenatori? A me non interessa difendere Gazidis, ma questi attacchi non vanno bene».