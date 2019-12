Pellegatti: “Esposito? Si parlava di Bonazzoli e Pinamonti all’Inter. Diverso”

Esposito è stato uno dei protagonisti di Inter-Genoa 4-0 di sabato, con il gol alla prima da titolare. Carlo Pellegatti, durante “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Canale 5, lo paragona ad altri due prodotti delle giovanili: Bonazzoli e Pinamonti.

CRESCITA DEI GIOVANI – Carlo Pellegatti celebra la prestazione di Sebastiano Esposito in Inter-Genoa, ma chiede di fare attenzione: «Si parlava di grandissimo Federico Bonazzoli e si parlava di grandissimo Andrea Pinamonti, però erano in contesti diversi, in contesti più difficili. Oggi Esposito gioca in un contesto, il contesto aiuta. Romelu Lukaku? Il terzo gol bellissimo, non l’avevo visto in diretta».