Pellegatti: «Dybala se abbassa le sue pretese, il Milan lo prende domani!»

Pellegatti, giornalista e noto tifoso del Milan, sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha parlato del mercato del Milan e precisamente di Paulo Dybala.

SU DYBALA – Carlo Pellegatti parla del mercato del Milan e in particolare dell’ex attaccante della Juventus, seguito principalmente dall’Inter: «State molto attenti al Milan per Dybala, se scende un pelino dalle sue pretese il Milan lo prende domani. Unico dubbio è se possa rispondere alle caratteristiche di Pioli. Certo, un posto glielo trovi, ma è un dubbio tecnico da tenere in considerazione».