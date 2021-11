Pellegatti: «Derby di Milano fondamentale più per Inter che per Milan»

Carlo Pellegatti, in collegamento su TMW Radio, ritiene il Derby di Milano tra Milan-Inter importante più per i nerazzurri che per il Milan in termini di classifica e distacco dal primo posto

DERBY − Queste le parole del tifoso rossonero Pellegatti sulla stracittadina di domenica: «Il Derby di domenica fondamentale più per l’Inter che per il Milan perché se si dovesse restare a sette punti si rimarrebbe nella situazione attuale. Se il Milan dovesse perdere, si andrebbe a meno quattro mentre se il Milan dovesse vincere allora si va a +10 e non dico che è situazione compromessa per l’Inter ma sarà più complicato. Quindi sarà una partita più decisiva per l’Inter che per il Milan».