Pellegatti: «Consiglio un arbitro senza nazionalità per Inzaghi»

Carlo Pellegatti, giornalista tifoso del Milan, stuzzica su Tutti Convocati l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi per ciò che è accaduto in conferenza stampa.

CRITICA – Carlo Pellegatti non è molto tranquillo per questa sera: «Parole, parole, parole solo alla vigilia. Dev’essere un Milan che più dell’episodio deve fare la prestazione. Il Milan giocherà per vincere, cioè se segna al quindicesimo non va a prendere il pallone di corsa per fare il secondo. Se tu stai vincendo stai allentando la tensione, ti stai avvicinando ai supplementari. Sarà una partita molto bella, i rossoneri hanno la possibilità di passare nella leggenda battendo l’Inter favoritissima con il sapore dolce in bocca della Finale. Non so se varrebbe uno Scudetto, questi giocatori entrerebbero nella storia più dell’anno scorso. Nel 2023 suggerisco di dare un arbitro dalle Far Oer o senza nazionalità per Inzaghi»,