Pellegatti confuso: «Inter, aspetti e vinci! Frattesi? Calabria fa altro»

Pellegatti ha provato a spiegare a modo suo l’umiliazione del Milan contro l’Inter. Poi risponde al paragone Frattesi con Calabria. Così a Pressing

ALLO STESSO MODO − L’Inter ha segnato sempre nei primi 10′ di partita col Milan, ma Pellegatti dimentica: «Mancano 267 giorni alla prossima sconfitta nel derby contro l’Inter di Inzaghi. Spero che prima di arrivare a quella sfida raccogliamo tanti punti, perché contro Inzaghi non c’è partita. Il peccato di Pioli è la tracotanza, ha cercato di dimostrare anche con un Milan più scarso di forma di essere superiore all’Inter. L’Inter gioca sempre alla stessa maniera, noi che cerchiamo di fare la partita e loro che ci aspettano. Persi cinque derby uguali. Il Milan ha cercato di giocarlo, l’Inter era superiore e lo abbiamo perso. Il derby di ritorno dello scorso anno, perso 1-0, è stata la partita più brutta della storia del Milan. Non ho mai visto l’Inter partire attaccando in un derby».

IPOCRISIA − Ancora Pellegatti: «Il gesto di Frattesi? Premessa: non mi sono piaciuti i cori contro Calhanoglu. Frattesi è appena arrivato a Milano, io ho perso 5-2 e 5-1 i derby con Corso, Mazzola e Oriali in campo e nessuno ha mai fatto questi gesti, stessa cosa quelli del Milan. Ci vuole rispetto! È un ragazzo appena arrivato a Milano, i derby a Milano sono civili. Parlo di Jair, Mazzola e Corso, i grandi dell’Inter, nessuno si è mai segnato di fare questo gesto. Calabria? Ma il gesto non è rivolto ad un giocatore!».