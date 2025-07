Pellegatti ci crede: «Il Milan vuole vincere lo scudetto!»

Inter e Napoli partono davanti a tutte le altre, però c’è chi ci credo dietro. Carlo Pellegatti su TMW Radio si esprime sulla prossima stagione del Milan.

SCUDETTO – Inter e Napoli, poi il Milan come insidia con una partita a settimana. Carlo Pellegatti ci crede: «Allegri non è venuto qui per tentare il quarto posto e basta. Il Milan vuole vincere il campionato e approfittare delle occasioni. Ma bisogna mettere le basi. Parla con Tare e non si accontenta. Siamo reduci da un ottavo posto, un disastro totale, e dopo questo non si può traccheggiare. Conto molto in loro, Allegri non è venuto qua per vivacchiare. Si parte indietro anche come entusiasmo, quindi bisogna darlo. Io non dimentico lo scorso anno»