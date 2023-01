Pellegatti: «Calhanoglu non è San Sebastiano! Ricordate Seedorf sull’Inter»

A Pellegatti non sono andate giù le parole di Calhanoglu sul Milan, dopo aver stravinto la Supercoppa Italiana con l’Inter (vedi articolo). Il giornalista, in collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, critica il turco e lo paragona con quanto fece Seedorf al momento del percorso inverso nel 2002.

GLI STRASCICHI – Carlo Pellegatti passa dalla Supercoppa Italiana di mercoledì scorso al derby del 5 febbraio: «Io spero che sia un Milan motivato, indipendentemente da queste parole, basta che giochi una gran partita. Vorrei sottolineare che Hakan Calhanoglu non è San Sebastiano: appena è arrivato all’Inter ha detto di essere arrivato in una squadra vincente. Mentre Clarence Seedorf, appena arrivato al Milan, a domanda aveva detto che di Inter non parlava. Diciamo che le lamentele di Calhanoglu sono legittime, ma pensi un attimo alla prima dichiarazione. Non si è comportato bene lui nei confronti del Milan quando è andato all’Inter. Calhanoglu sembra sempre la vittima».