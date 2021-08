Pellegatti: «Calhanoglu giocatore funzionale. Quando era al Milan però…»

Carlo Pellegatti, intervenuto a “Tutti Convocati” su Radio 24, ritiene Calhanoglu, ora all’Inter, un giocatore forte e funzionale nonostante la discontinuità. Il giornalista lo ritiene, però, meno bravo di Eriksen

FUNZIONALE − Così Pellegatti sul giocatore turco: «Hakan Calhanoglu è un eccellente giocatore, molto funzionale al Milan e molto funzionale all’Inter. Il Milan spera di prenderne uno tanto funzionale e tanto forte. Alcuni mesi prima, nonostante io lo avessi sempre apprezzato, si diceva che il turco ha giocato sei mesi in tre anni. Capita, però, che quando si cambia bandiera allora si diventa continuo e costante. Non è un fuoriclasse − Christian Eriksen, secondo me è di un’altra categoria − ma i giocatori funzionali sono ottimi giocatori».