Pellegatti: «Calendario Inter facile? Mi fa ridere! Poi in queste condizioni…»

Carlo Pellegatti, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, ritiene il calendario dell’Inter non facile visti gli impegni nelle prossime due settimane

CALENDARIO − Pellegatti discute sulle prossime gare dei nerazzurri: «Chi mi dice che l’Inter abbia il calendario più favorevole mi metto a ridere. Loro hanno in due settimane Spezia, Derby, Roma, Bologna. Poi deve andare ad Udine, ha sei partite in 2 settimane dove non puoi sbagliare nulla perché se pareggi vai di nuovo a +3 dal Milan. Non devi sbagliare nulla con un’Inter poi in queste condizioni. Se noi le vinciamo tutte vinciamo il campionato. A Torino non faremo male».