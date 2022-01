Pellegatti: «Break Inter? Ora ha tante partite rispetto all’anno scorso»

L’Inter è sempre al primo posto in classifica. Ieri infatti il Milan ha fallito il sorpasso (seppur con una gara in meno per i nerazzurri) con la sconfitta interna contro lo Spezia. Ecco il pensiero di Carlo Pellegatti sul possibile break dei nerazzurri.

PRECEDENTE – L’Inter è sempre al primo posto. Questo conta. Ora c’è da chiudere il mese di gennaio nel migliore dei modi con le partite in Coppa Italia contro l’Empoli e poi il Venezia sabato. Carlo Pellegatti, a Tutticonvocati, ha parlato del possibile break dei nerazzurri con una possibile mini fuga. «Break Inter? Da febbraio a metà marzo giocherà 10 partite. Tra recupero del Bologna e la Champions League i nerazzurri avranno tante partite a differenza dello scorso anno dove non avevano grandi impegni». Una piccola frecciatina ai nerazzurri nella lotta Scudetto.

Fonte: Tutticonvocati