Pellè si è proposto, per l'Inter una sola opzione. Gomez sceglie

Pellè è stato accostato all’Inter per il mercato di gennaio. L’attaccante è svincolato, dopo l’esperienza in Cina, e arriverebbe a costo zero. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, oltre che di lui ha parlato anche del Papu Gomez.

QUALE MERCATO? – Per Alfredo Pedullà una delle prime cose per l’Inter in attacco è definire Andrea Pinamonti: «È tornato perché era un’operazione concordata col Genoa, su un obbligo morale che l’Inter voleva rispettare. Non c’era nulla di scritto, ma avevano definito che l’Inter l’avrebbe riscattato per un milione in più. L’obbligo morale era sul cartellino, non sul contratto: gli aveva proposto un contratto diverso e quando è rientrato gliel’ha fatto. Oltretutto Pinamonti è assistito da Mino Raiola. Felipe Caicedo non è una pista calda per l’Inter, così come non è mai stato Éder Citadin Martins. Graziano Pellè si è proposto, ma ha chiesto un anno e mezzo di contratto: credo che l’Inter magari entrerebbe nell’ordine di idee di fargli sei mesi. Gervinho secondo me può essere un’opzione più avanti, perché io so che vuole andare via da Parma. Sul discorso Leonardo Pavoletti non ho riscontri né sulla Juventus né sull’Inter, Alejandro Gomez è atteso e può essere un’opzione per chiunque. In questo momento lotta per la Champions League e l’Atalanta è agli ottavi, quindi la squadra vuole scegliersela lui».