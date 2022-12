Pelé, FIGC dispone 1′ di silenzio per amichevoli di oggi e 16º turno Serie A

La FIGC ha annunciato un minuto di raccoglimento prima delle gare amichevoli di oggi e del 16º turno di Serie A per ricordare Pelé.

COMUNICATO – La decisione della FIGC per rendere omaggio alla memoria di Pelé, morto ieri all’età di 82 anni. “In occasione di tutte le gare amichevoli in programma dalla giornata di oggi, venerdì 30 dicembre, e della sedicesima giornata del campionato di Serie A che si disputerà mercoledì 4 gennaio, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Pelé, scomparso ieri all’età di 82 anni“.

Fonte: FIGC.it