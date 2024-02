Pedullà: «Vlahovic non pronto? La rosa dell’Inter è costata meno!»

Pedullà, che in giornata aveva contestato certe dichiarazioni su Pavard, ora lo fa su… Vlahovic. E utilizza l’Inter, contro cui il serbo non ha visto palla domenica, per segnalare un grave errore di Allegri.

GESTIONE NEGATIVA – Fra le tante dichiarazioni di Massimiliano Allegri dopo Inter-Juventus ce n’è una in cui dice che Dusan Vlahovic non era pronto per una partita del genere. Ad Alfredo Pedullà non è piaciuta per niente: «Juventus surclassata dall’Inter? Il problema è il dopo, quando Allegri dice che un attaccante come Vlahovic a ventitré anni deve essere pronto per giocare certe partite. Io vorrei ricordare due cose. La prima, questa più grave di qualsiasi disquisizione tattica: Vlahovic è costato settantacinque milioni. Più dieci di bonus, con accessori e benefit, arriviamo a novanta. A due anni da quest’operazione stride che non sia pronto, a fronte di Yann Sommer sei milioni, Matteo Darmian tre milioni, Francesco Acerbi tre milioni, Lautaro Martinez venticinque, Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu zero. Se diciamo tutta la rosa dell’Inter arriviamo a novanta. Questo mi sembra molto grave. Peraltro l’operazione fu avallata dall’allenatore: a un tuo calciatore non dici che non è pronto per certe partite, altrimenti devi avere il coraggio di non avallare l’acquisto».