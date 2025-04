Pedullà tira le orecchie: «Taremi? Troppo facile dire ora ‘non andava preso’»

Pedullà dice la sua su Taremi, che non sta vivendo una prima stagione in Italia e all’Inter semplice e positiva. Il giornalista tira un po’ le orecchie.

SENNO DI POI – Mehdi Taremi sta deludendo e poco in questa sua prima stagione all’Inter. L’attaccante iraniano ha segnato appena tre gol tra tutte le competizioni, risultando mai decisivo e poco performante. Sicuramente un rendimento totalmente diverso, rispetto a quello avuto negli anni al Porto. In estate, quindi Viale della Liberazione farà le sue valutazioni anche se lato giocatore filtra una volontà chiara. Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha voluto dire la sua sull’attaccante dell’Iran. Questo il suo pensiero: «Troppo facile dire ora Taremi non andava preso. Nessuno lo ha detto lo scorso luglio quando era un plebiscito di elogi nei riguardi di Taremi, dell’Inter e dell’operazione di un grande attaccante sempre in doppia cifra. Comunque, non sarà una perdita perché se lo rivendi fai plusvalenza in quanto preso a zero». Delle tre punte di scorta dell’Inter (Marko Arnautovic e Joaquin Correa gli altri due), è stato senz’altro il più deludente. Arrivato a Milano per fare da validissima alternativa a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, l’ex Porto non è riuscito ad incidere e ora rischia seriamente di lasciare il club a fine stagione.