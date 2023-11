Pedullà: «Testa a testa Juventus e Inter per lo Scudetto? Un’altra»

Si parla già a novembre di corsa a due per lo Scudetto tra Inter e Juventus, Alfredo Pedullà non ci sta e spiega il motivo su Sportitalia.

SCUDETTO – Pedullà non ci sta: «Corsa a due per lo Scudetto tra Juventus e Inter? Non esiste il testa a testa al 3 di novembre. Il Milan sta a tre punti dall’Inter, come si fa a parlare così ora. Questo è l’umore dei risultati normalmente, perché ad esempio la Juventus è tornata tra le prime tre che è la sua casa naturale. Negli ultimi anni ha fatto fatica, ora si può parlare dei bianconeri in lotta ma non solo contro l’Inter. Il Milan ha un calendario semplice, le altre avranno scontri diretti. Il Milan ha perso il derby, ha perso contro la Juventus, contro il PSG e sprecato a Napoli, ma i problemi non sono irrisolvibili».