Pedullà: «Tagli Inter? Lukaku no, altrimenti non ci sarebbe neanche Conte»

Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia per “Aspettando il weekend”, ha parlato di Conte e del mercato dell’Inter. Secondo il noto giornalista, il tecnico pugliese potrebbe trionfare in Europa se l’Inter risolvesse i problemi finanziari. Difficile che possano partire certi big, come Lukaku.

CONTE IN EUROPA − Alfredo Pedullà ha commentato la situazione di Antonio Conte all’Inter e dei suoi successi come allenatore. Queste le sue parole: «Conte in Italia è un fenomeno, l’eliminazione in Europa lo ha aiutato. Spero che l’Inter risolva i problemi finanziari, in modo che Conte possa essere nelle condizioni per trionfare anche fuori dai confini nazionali. Purtroppo, il tecnico pugliese ha vinto dappertutto ma in campo europeo negli anni ha fatto tanta fatica».

TEMA MERCATO − Pedullà ha commentato anche la situazione attuale relativa al possibile mercato dell’Inter. Ecco il suo commento: «Il problema non è Aleksandar Kolarov o Alexis Sanchez, il problema è se vai a toccare Stefan de Vrij o qualche altro big. Attualmente, nell’Inter non c’è possibilità di acquistare un grande giocatore. Bisogna iniziare a tagliare i “rami secchi”, Kolarov o Arturo Vidal che hanno fatto male. Il tasto Romelu Lukaku non si può toccare, altrimenti non ci sarebbe nemmeno Conte. Certi giocatori non possono essere venduti perché salterebbe anche l’allenatore».