Pedullà: «Superlega nasce da follie! Inter sta ancora pagando Spalletti»

Alfredo Pedullà, giornalista di “Sportitalia” ed esperto di calciomercato, ha commentato i recenti sviluppi legati al progetto Superlega, che pare destinato a naufragare dopo l’annuncio di domenica sera.

RAGIONI DISCUTIBILI – È durato circa quarantotto ore il progetto Superlega: gli ultimi aggiornamenti raccontano di un naufragio imminente, dopo la rinuncia delle squadre inglesi (vedi articolo). Alfredo Pedullà ha commentato così i recenti avvenimenti: «La volontà di questo progetto nasce da una gestione folle di tutti i club della Superlega. Troppo facile prendere queste decisioni senza spiegare scelte tecniche e gestionali assurde. Mi viene in mente il Real Madrid, che voleva modernizzare il Santiago Bernabéu e non ha fatto mercato, le scelte folli del Manchester United. Ma anche l’Inter e la Juventus, che stanno ancora pagando Luciano Spalletti e Maurizio Sarri. Dialogo con l’UEFA? Ci sono modi e modi per fare le riforme, anche minime. Ma non è questo».