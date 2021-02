Pedullà: «Suning non smobilita, cerca qualcosa di importante per l’Inter»

Alfredo Pedullà

Pedullà parla durante “Aspettando il weekend” su Sportitalia della situazione societaria. Secondo il giornalista Suning, in ogni caso, garantirà qualcosa per l’Inter e non c’è assolutamente un rischio di ulteriori problemi finanziari.

DAL CAMPO AL CLUB – Alfredo Pedullà comincia sul derby, poi si sposta su Suning: «Il Milan merita rispetto. Penso che, dall’uscita dalle coppe, l’Inter abbia la settimana tipo e tutte le situazioni possibili e immaginabili. Quando sta sul pezzo così Antonio Conte è un allenatore che dà il 20% in più. Le parole di Zhang Jindong? Ne ho lette diverse, negli ultimi giorni ha parlato tante volte. Suning vende? Penso che sia la strada che loro hanno intrapreso. Comunque vorrei chiarire una cosa: l’Inter non smobilita, cerca partner. È una cosa diversa dall’insolvenza: cerchi di trovare qualcuno dalla tua parte. Loro sono sul pezzo e troveranno qualcosa di importante per l’Inter, non mi sembra che ne abbiano risentito».