Pedullà: «Suning? Non può continuare così! Inter tenuta in vita dai dirigenti»

Pedullà è apparso molto duro nei confronti di Suning per la gestione dell’Inter. Il giornalista, in collegamento con Sportitalia, critica la proprietà e fa intendere che per lui la soluzione migliore sarebbe vendere.

SI VENDE! – La visione di Alfredo Pedullà su Suning è molto negativa: «Giuseppe Marotta ha detto che rimane Zhang, per ora. Alla luce di quello che è successo per ora rimane proprietario dell’Inter, poi se tu puoi migliorare alla lunga credo che verranno fatte delle situazioni diverse. Non puoi continuare così. Le dichiarazioni di Marotta erano anticipate: non avrebbe venduto nemmeno Romelu Lukaku, se fosse dipeso da lui. In una società così, che è stata tenuta in vita dai dirigenti che hanno fatto un grandissimo lavoro, è normale pensare che alla prima occasione giusta qualcosa potrà accadere».