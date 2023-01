Pedullà su Spalletti: «Quando parlai di interesse Inter voleva querelarmi!»

Spalletti è un personaggio sicuramente particolare che con il suo Napoli sta dominando la Serie A. Pedullà a Sportitalia racconta un curioso aneddoto legato ai tempi in cui l’Inter iniziò ad interessarsi a lui

ANEDDOTO – Luciano Spalletti stasera alle 20.45 affronta la Juventus con il suo Napoli. Alfredo Pedullà racconta un aneddoto legato al tecnico toscano e ai tempi in cui l’Inter inizio ad interessarsi a lui: «Racconto un aneddoto legato a Spalletti, che risale ormai a una vita fa. L’ultimo punto deve metterlo sempre lui. Ai tempi era a San Pietroburgo e venne fuori questo pezzo in cui dicevo che l’Inter era interessata a lui. Mi chiamò con un numero privato e io pensavo fosse uno scherzo. Mi disse: ‘Io purtroppo, nonostante ci conosciamo da tanto tempo, ti devo querelare perché hai scritto che mi vuole l’Inter’. In queste cose impazzisce e devo dire che mediaticamente è migliorato tantissimo».