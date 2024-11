Pedullà stranito: «Mariani in Serie B? Perché, se dici che è rigore!»

Pedullà commenta così la notizia di una possibile retrocessione di Mariani in Serie B, dopo aver diretto Napoli-Inter.

POLEMICHE POST INTER-NAPOLI – In collegamento su Sportitalia, Alfredo Pedullà si domanda sul perché Maurizio Mariani venga mandato in cadetteria dopo il rigore assegnato a Dumfries: «Il protocollo è un alibi, peggio una presa in giro. Mariani in B? Se il rigore è sotto lo standard e si può dare, perché lo retrocedi in Serie B. Perché lo devi punire? Se mi dici che il contatto c’è anche sotto lo standard non mi fai capire. Il protocollo va cambiato, ma vedrai che non cambierà nulla. Noi ogni settimana ci ritroveremo ad analizzare quattro-cinque episodi a partita».