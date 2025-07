Pedullà duro: «Stipic ha messo fine al discorso patetico su Calhanoglu!»

Pedullà duro sulla faccenda Calhanoglu, che finalmente si è conclusa. Il turco resta all’Inter, come comunicato dall’agente Stipic.

DISCORSO PATETICO CHIUSO – Finalmente la telenovela Hakan Calhanoglu è finita una volta per tutte. Oggi, infatti, l’agente Gordon Stipic ha fatto chiarezza comunicando la volontà del giocatore turco di rimanere all’Inter (vedi articolo). Alfredo Pedullà ha commentato, sul suo canale YouTube, la faccenda tuonando contro la scarsa chiarezza da parte del numero venti nerazzurro. Ecco le sue parole: «Il punto lo ha fatto finalmente Stipic, mettendo fine ad un discorso un po’ patetico riguardo Calhanoglu, il Fenerbahce, l’offerta fatta. Quando ci metti la faccia ce la devi mettere fino in fondo, l’Inter ce l’ha messa, ha detto di non aver ricevuto alcun tipo di proposta. Calhanoglu vuole restare, adesso ce l’ha detto l’agente di Calhanoglu, ma se ce l’avesse detto prima a quest’ora saremmo stati più contenti, ve l’assicuro. Chi ha parlato di 25 milioni in arrivo probabilmente è andato un po’ oltre, ci sta, ognuno ha le proprie fonti, ma quando queste ti tradiscono devi presentare e spiegare il motivo». Da domani Calha sarà a Milano per farsi controllare il polpaccio lesionato e dal 26 inizierà il ritiro con la squadra di Chivu.