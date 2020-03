Pedullà: “Steven Zhang forma errata ma complimenti. Dal Pino non santo”

La polemica fra Steven Zhang e Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha tenuto banco per tutta la settimana. Sulla vicenda è tornato il giornalista Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Aspettando il weekend” su Sportitalia.

DUE CONTRO – Alfredo Pedullà torna sul caso della settimana: «Nella diatriba personale fra Steven Zhang e Paolo Dal Pino non entro. Non facciamolo diventare santo Dal Pino, come ho letto da qualche parte, perché ha fatto un’uscita sbagliatissima: alzarsi la mattina e decidere per una comunità calcistica è una cosa che non ho mai visto nella storia del calcio. Datemi un precedente! Steven Zhang è un grande imprenditore di una potenza mondiale come Suning. Ha ristrutturato l’Inter, ha permesso ai tifosi di sognare, ha soprattutto rispettato il fair play finanziario, e non l’hanno fatto tutti, facendo le mosse giuste al momento giusto, quindi i miei complimenti. La forma è sbagliata, però Dal Pino fa un errore grammaticale con diecimila matite, decidi tu il colore, che prima o poi qualcuno gli dovrà chiedere una spiegazione. La storia del 13 maggio è una cosa, per me, senza precedenti nella nostra storia».

DERBY D’ITALIA – Pedullà lascia da parte le polemiche fra Steven Zhang e Dal Pino per portarsi sul derby d’Italia Juventus-Inter: «Primo marcatore? Questo è difficile. Qui davvero va capito il momento che, secondo me, esula dall’aspetto tecnico e tattico. Qui siamo di fronte a due squadre che non giocano da una vita: è una partita di fondamentale importanza per l’Inter e per la Juventus, che hanno giocato l’ultima partita una col Ludogorets e una col Lione oltre una settimana fa. È una partita che dobbiamo seguire con grande attenzione, per la particolarità della situazione in cui si svolge».