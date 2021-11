Pedullà: «Spalletti per Inter-Napoli ha macigni nelle scarpe! Per lui come finale»

Inter-Napoli di domenica sarà una partita speciale per Spalletti, che gioca da ex per la prima volta in carriera. Pedullà, durante Sportitalia Mercato, evidenzia la voglia di rivincita del tecnico toscano.

COL DENTE AVVELENATO – Per Alfredo Pedullà c’è una partita nella partita in Inter-Napoli: «Quelli di Luciano Spalletti sono macigni nelle scarpe. Io penso che si presenterà molto pesante a San Siro domenica, perché ricordiamo quei due anni che sono stati sabbatici. Contrariamente a Massimiliano Allegri si è ripresentato perfetto, pronto e preparato. Lui ha detto di no a tutti in questi due anni sabbatici: se avesse detto di sì al Milan, rinunciando alla buonuscita, sarebbe stato lui l’erede di Marco Giampaolo al Milan e non Stefano Pioli. Ma Spalletti aveva deciso per una questione sua personale di ripicca, per come era stato trattato e perché riteneva di aver fatto un grande lavoro all’Inter, di trascorrere tutti e due gli anni sabbatici dicendo no a qualsiasi tipo di offerta. Conoscendolo caratterialmente vivrà la partita come una semifinale di Champions League, forse una finale».