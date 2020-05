Pedullà: “Spadafora sempre negativo, come arrivi al 13 giugno? Serie A…”

Pedullà non è certo che la Serie A possa realmente riprendere il 13 giugno, come ipotizzato in giornata dopo le parole di Spadafora (vedi articolo). Il giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, ritiene eccessivo l’atteggiamento del ministro.

OCCHIO AI PALETTI – Alfredo Pedullà mantiene i dubbi sulla ripresa della Serie A: «La luce in fondo al tunnel la vedrò soltanto quando il ministro Vincenzo Spadafora non parlerà della Dinamo Dresda, prendendo sempre tutti gli esempi negativi che ci stanno in circolazione. Dobbiamo guardare dentro il nostro bellissimo giardino e fare una cosa in autonomia, senza guardare alla Germania, alla Turchia, all’Inghilterra e alla Spagna. Oggi si è parlato della Dinamo Dresda perché nella 2. Bundesliga la situazione si è fermata: io la ritengo una cosa inopportuna. La luce in fondo al tunnel, per me, la vedremo solo quando non dovremmo rischiare di ripartire e andare a sbattere contro il protocollo, fermandoci dopo una settimana. Ripartire così sarebbe la cosa più assurda di questo mondo».

SERIE A IN BILICO – Pedullà spiega perché non è convinto che si possa riprendere: «Ogni giorno, quando parla il ministro Spadafora, c’è una negatività. Come fai ad arrivare il 13 giugno così? Se continua così arriviamo male, arriviamo lunghi e arriviamo non con la serenità giusta. Ogni giorno ci sarà un paletto alto, mi sembra quasi una minaccia. Non è un modo per approcciarsi verso una ripartenza trovando sempre una negatività dappertutto: è un modo per chiudere tutto. Arriveremmo uccisi da insicurezze, minacce e negatività: che senso avrebbe? Per me ci dev’essere una clausura, un gruppo di lavoro che deve vivere assieme un mese e mezzo. Il ministro vuole essere il protagonista, più andiamo avanti e più lo sarà. Dobbiamo uscire da questa vicenda, perché i giochi sono chiari: non decide, guarda gli altri e diventa il protagonista mediatico».