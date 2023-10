Pedullà: «Sommer-Onana? Operazione clamorosa. 50 milioni»

Alfredo Pedullà promuove totalmente le operazioni in porta dell’Inter. L’acquisto di Yann Sommer convince, il giornalista dice questo su Sportitalia.

PROMOSSO – Pedullà parla prima del belga poi giudica le operazioni di mercato in porta dell’Inter: «Lukaku è un grande acquisto per la Roma, ma c’è una linea di demarcazione tra decidere di andare da un’altra parte e fingere di fare una cosa per poi farne un’altra. La linea non è sottile, poi arrivano le risposte e le reazioni. Lukaku aveva fatto dichiarazioni opposte per l’Inter rispetto a quanto successo. Onana-Sommer? Sul portiere tra entrata e uscita è un’operazione clamorosa. I nostalgici di Onana stanno vedendo cosa succede a Manchester? Davanti a una plusvalenza di 50 milioni non ti puoi esimere».