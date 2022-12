Pedullà: «Skriniar, Zhang stanzi extra budget! Non faccia battute sull’Inter»

Pedullà contro Zhang, sia per la battuta alla festa di Natale dell’Inter (vedi articolo) sia per la questione Skriniar. Il giornalista, in collegamento da Roma durante Sportitalia Mercato, vede problemi per arrivare all’atteso rinnovo.

POTEVA EVITARSELA – Alfredo Pedullà non ha preso bene l’esternazione di Steven Zhang con Piero Ausilio: «La battuta per me è squallida, anche in un clima goliardico non c’entra nulla. Se avesse spiegato come rientrare dal prestito avrebbe fatto un favore a me, se fossi tifoso dell’Inter. Su Milan Skriniar siamo fuori tempo massimo: dobbiamo ricordare quanto detto quest’estate e quando Zhang lo tolse dal mercato. Se lo togli dal mercato devi dargli tutti i soldi che vuole, non fare la battuta alla vigilia di Natale dei 5 euro. Non dobbiamo dimenticare che il management dell’Inter, nelle ultime sessioni di mercato, ha dovuto fare dei salti mortali straordinari. Zhang avrebbe dovuto stanziare un’extra budget per dare otto milioni e mezzo a Skriniar. Per me ha fatto un’uscita sbagliata».