Pedullà: «Skriniar? Sta bene, ha un premio alla firma di 16 milioni!»

Pedullà ironizza sulla questione Skriniar, che è di nuovo fuori per infortunio e non si sa quando rientrerà (vedi articolo). In collegamento da Roma su Sportitalia, il giornalista non sembra certo entusiasta per come il difensore sta gestendo il suo periodo finale all’Inter.

CONDIZIONI… ECONOMICHE – Alfredo Pedullà è ironico su Milan Skriniar: «Sta bene, ha un premio alla firma di sedici-diciassette milioni. Lui sta bene, poi ha spiegato questa storia che c’è l’avvallo dello staff medico dell’Inter contraddicendo le voci che arrivavano dalla Francia sul fatto che lui abbia deciso di farsi curare dallo staff medico del PSG. Per me sono cose che creano delle turbative, ma bisognava saperlo. Errori nella vicenda Skriniar? Prendiamo la rincorsa dall’estate».