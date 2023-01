Pedullà: «Skriniar? L’Inter tornasse indietro lo cederebbe per Bremer!»

Skriniar è in scadenza di contratto al 30 giugno e pertanto ogni giorno sale il timore che possa andare via a parametro zero (vedi articolo). Nel corso di Aspettando Calciomercato su Sportitalia, Pedullà ritiene che a posteriori l’Inter ritenga di aver sbagiato.

ATTESA CON PAURA – Su Milan Skriniar la posizione di Alfredo Pedullà è di critica: «L’Inter ha preso una decisione che, al momento, lo lascia in standby. Se adesso tornasse indietro al 12 giugno accetterebbe sessanta milioni e porterebbe a casa Gleison Bremer. L’Inter, bloccata con la vicenda Skriniar, aveva Bremer e si è fatta sorpassare. Queste sono storie di mercato che cambiano ogni due giorni, adesso siamo arrivati al 2 gennaio e ne stiamo ancora parlando».