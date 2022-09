Pedullà: «Skriniar? Inter non faccia la barzelletta! Proprietà va cambiata»

Pedullà se la prende con la proprietà dell’Inter, invitandola a passare la mano in tempi brevi, per la gestione del contratto di Skriniar. In collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, il giornalista contesta molte delle scelte di Suning.

VADANO VIA – Alfredo Pedullà contesta come Suning abbia gestito Milan Skriniar a livello di mercato: «Se gli avessero offerto sessantacinque milioni l’avrebbe ceduto. Io penso che debba esserci la proprietà: sarebbe la barzelletta dell’anno se, non avendolo dato a cinquanta, lo desse a venticinque. La proprietà dell’Inter va cambiata al più presto, non può essere che sia ancora così: non si può lavorare in questo modo. Adesso la proprietà deve mettere il management nelle condizioni di dare sette milioni e mezzo a Skriniar, e non so se basteranno. Se dovesse prendere venticinque milioni, anziché cinquanta, sarebbe quasi meglio perderlo a zero. Neanche le società di secondo livello possono fare una cosa del genere. Lui dice che è contento e felice, che ha grande rispetto nei confronti dei tifosi. Il problema è soltanto uno: gli hanno offerto dal PSG nove milioni, lui chiede sette e mezzo. Ci vuole un intervento della proprietà, non può dargli i soldi Giuseppe Marotta di tasca sua. Adesso devi trovare i soldi per capire se Skriniar vuole davvero restare o se è d’accordo con un altro».