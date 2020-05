Pedullà: “Serie A, sicuri che tutti i presidenti siano uniti? Ora si decide”

Condividi questo articolo

Pedullà ha commentato gli sviluppi sulla Serie A della giornata di ieri, che ha visto l’unità di intenti sul finire la stagione (vedi articolo). Il giornalista, in collegamento da Roma per “Aspettando il weekend” su Sportitalia, non è certo però che il comunicato di ieri rispecchi il parere dei presidenti.

OK DI FACCIATA? – La Serie A ieri ha aderito, all’unanimità, al dialogo con il Governo per trovare una soluzione che permetta il ritorno in campo. Alfredo Pedullà, tuttavia, non è sicuro che questa volontà comune sia il reale pensiero uscito dall’Assemblea di Lega: «Abbiamo visto la presa di posizione di alcuni presidenti, ancor prima che venisse stilato il documento. C’è l’aspetto formale, poi c’è la sostanza rispetto alla forma. La domanda è: siamo sicuri che tutti i presidenti siano convinti di ripartire? Il ministro Vincenzo Spadafora, in mezzo a tante contraddizioni, qualche giorno fa si è chiesto se tutti i presidenti di Serie A vogliano tornare in campo. Io credo che adesso sia arrivato il momento di andare a stringere, in un caso o nell’altro: l’importante è che arrivi una decisione. Spero che si decida in fretta e che soprattutto non si decisa guardando che cosa fanno gli altri campionati».