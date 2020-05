Pedullà: “La Serie A si allena? Non vuol dire che non rispetta protocolli”

La Serie A, oggi, potrebbe (si spera) avere l’OK dal Governo per fare allenamenti individuali nei centri sportivi da lunedì. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, ha apprezzato l’indicazione passata nella tarda serata di ieri.

CHE SIA COSÌ – La Serie A potrebbe avere un “anticipo” di ripresa, con gli allenamenti individuali permessi nei centri sportivi. Per Alfredo Pedullà sarebbe, finalmente, un passo concreto: «Questo non significa che il protocollo non debba essere rispettato. Non significa che, se il protocollo non dovesse convincere, non si riparta con il campionato. Con sei campi si mettono gli attaccanti in un campo, i centrocampisti in un altro e i difensori in un terzo, e ci sarebbe tutto lo spazio per poter fare turni. Ai parchi vanno, giustamente, i comuni normali e i cittadini. Poi se vuoi decidere di ripartire non riparti, ma sarebbe utile non mischiare le due cose».