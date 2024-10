Pedullà: «Scudetto Napoli? Inter deve migliorare in un aspetto»

L’Inter è attesa dalla partita contro la Roma allo Stadio Olimpico, mentre il Napoli gioca con l’Empoli in Toscana. Alfredo Pedullà non vede equilibri chiari e lo spiega su Sportitalia.

SCONTRO – La squadra nerazzurra è attesa dalla partita con la Roma allo Stadio Olimpico. Alfredo Pedullà si esprime a riguardo: «Credo sia prematuro parlare di anti. Non ci sono solo Napoli e Inter, terrei in considerazione anche la Juventus che è in una fase sperimentale. L’Inter deve migliorare nell’aspetto difensivo, nella concentrazione. Roma è un test importante nel caso in cui ci fosse pure Dovbyk, perché in attacco ci sarebbero lui con Dybala e Pellegrini. Mi aspetto un’Inter feroce in chiave difensiva come lo è stata negli ultimi anni con Simone Inzaghi. Questa è la chiave dell’Inter, non vedo altri problemi nella rosa attualmente».

Inter o Napoli: gli equilibri della Serie A secondo Pedullà

EQUILIBRI – Pedullà ha continuato: «Io penso che il Napoli sia la squadra favorita per lo Scudetto, o meglio tra le favorite per vincere il campionato. Mi sembra per ora un calendario difficile da giudicare. Napoli-Monza, Napoli-Como, anche il Parma. Queste partite non sono assolutamente un termometro per capire se effettivamente sarà l’anti-Inter nel corso della stagione. La squadra crescerà ovviamente, chiunque prenda Conte acquista 8 punti in classifica e 2-3 posizioni di più. Sono sincero, ad oggi parlare di anti comunque mi sembra prematuro per tutte queste motivazioni»