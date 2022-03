Pedullà: «Sarà un weekend di Serie A da dentro o fuori. Se l’Inter perde…»

Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia, ha parlato del prossimo turno di campionato. Il giornalista non ha dubbi sul triplo incrocio Inter, Milan e Napoli

DECISIVO − Pedullà non ha dubbi sul prossimo turno di campionato: «Weekend di Serie A? Per me, è da dentro o fuori. Il leggero vantaggio del Milan può diventare enorme. Se non dovessero vincere ne il Napoli ne l’Inter per Milan sarebbe un vantaggio clamoroso in caso di vittoria contro il Bologna. La forza dei rossoneri è il gruppo. Domenica è da dentro o fuori, sarà decisiva per la lotta scudetto».