Pedullà: «Sanchez e Vidal via dall’Inter? Entrambi trionfo! Una sola strada»

Pedullà non esclude che alla fine sia Sanchez sia Vidal lascino l’Inter in anticipo. In collegamento da Roma per Aspettando il weekend su Sportitalia, il giornalista spiega però come l’unica strada sia la risoluzione anticipata.

PROBLEMA… CILENO – Alfredo Pedullà parla della posizione di Alexis Sanchez e Arturo Vidal all’Inter: «Loro via? Quando uno cede contratti da sette milioni c’è solo una strada, la risoluzione. Quando fai la risoluzione devono essere d’accordo entrambe le parti, non puoi essere d’accordo solo con te stesso. Se fosse solo uno dei due sarebbe tanto, se fossero entrambi sarebbe un trionfo per le casse, sarebbe respiro profondo da qui a giugno».